UGT, CCOO y STES denuncian la supresión de 9 plazas docentes el próximo curso en Palencia

Los sindicatos UGT, CCOO y STES han calificado de nefasta la negociación mantenida con la Junta de Castilla y León en materia de modificación de plantillas de los cuerpos docentes de la enseñanza pública ya que, frente a las 36 nuevas plazas que solicitaban la Junta decide suprimir 9 plazas docentes en total en Palencia, 7 de ellas en el medio rural.

Los sindicatos han criticado la postura de la Administración Pública ya que, de antemano han impuesto sus criterios lo que no permite llevar a cabo dicha negociación, y además lo hacen, según los sindicatos, en contra de sus propias premisas. Tras realizar un exhaustivo estudio la propuesta sindical pasaba por la necesidad de convocar 36 nuevas plazas docentes, la Junta no sólo no lo entiende así sino que suprime 9 puestos en total, 2 en el Ramón Carande y 7 en el medio rural.