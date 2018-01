Copa a pedir de boca

Quien piense, por el resultado, que esta Copa de la Reina conquistada por Perfumerías Avenida, ha sido fácil, cometerá un doble error: no conocer la presión que ejerce la vitola de favorito que llevan las nuestras en cada competición doméstica y no valorar suficientemente un trabajo que no nace en la semana ni el mes previo de la competición del K.O. sino que arranca desde el instante de la confección de la plantilla.

La séptima elevada al cielo es la constatación de una era de triunfos basados en la planificación y a partir de ahí en el trabajo arduo de cada uno de los estratos de un club que nada en el profesionalismo, como tantos otros, pero destaca en el compromiso de los tejidos internos. La comunión, a veces rasgada por el incesante dia a dia, cohesiona sin paliativos en citas como las de Zaragoza de este fin de semana. Cuakquier grieta se tapa, cualquier arista se pule, cualquir duda se disipa, y toda final se gana. Así es más fácil, sabiendo que todo es, como poco, muy difícil.