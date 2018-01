La red 5G llegará a Segovia como prueba piloto

Telefónica convertirá a Segovia y a Talavera de la Reina en laboratorios vivos de 5G durante tres años (2018-2020), lo que permitirá a sus ciudadanos disfrutar de las mejoras de la red con prioridad, ya que se desplegará en todo el núcleo urbano, de modo que ambas ciudades (elegidas como ciudades piloto) avanzarán hacia la digitalización con las ventajas que ello implica tanto para sus habitantes como para el desarrollo de diversos sectores económicos.

En el caso de Segovia, la multinacional cuenta con Nokia como socio tecnológico.

A lo largo del desarrollo del plan, las mejoras sucesivas irán poniendo a disposición de los segovianos las distintas capacidades, algunas de las cuales podrán disfrutar con sus dispositivos actuales ya que se implantarán como optimizaciones de la red 4G. Dentro del plan, la red 5G será inicialmente non stand alone, es decir, que para funcionar necesitará como soporte una red 4G, para finalmente llegar a ser una red 5G stand alone.

Servicios turísticos con realidad virtual y aumentada, automatización y digitalización de los procesos industriales, masificación del Internet de las cosas, acceso fijo radio en entornos rurales, gestión remota de procesos críticos, telemedicina, gaming en movilidad o control remoto de drones son alguno de los posibles casos de uso que habilita la llegada del 5G.

La elección de Segovia como ciudad piloto para el desarrollo de la tecnología del futuro es un ejemplo más del interés que despierta esta capital en la revolución digital y respalda el trabajo que se viene realizando para el desarrollo activo relacionado con la nueva economía.

El proyecto Ciudades Tecnológicas 5G de Telefónica se suma a otros como Smart Digital Segovia que se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes del Ministerio de Agenda Digital, el exitoso Telefónica Open Future que fomenta y desarrolla el emprendimiento en el ámbito de la economía digital, o el piloto/demostrador que lleva a cabo Unión Fenosa para la distribución eléctrica inteligente.