Uno de cada tres autónomos andaluces espera contratar a nuevos trabajadores

Uno de cada tres autónomos en Andalucía, el 36 por ciento, espera poder contratar a nuevos trabajadores a lo largo de este año, según el barómetro realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) para conocer la situación actual de los autónomos, su valoración del año que acaba de concluir y las expectativas de cara a 2018.

Así, el informe que ha sido presentado por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y el vicepresidente de Relaciones Institucionales de ATA, José Luis Perea, destaca que tres de cada diez autónomos de Andalucía, el 33,8 por ciento, afirma haber realizado alguna contratación a lo largo de 2017 y el 36,1 por ciento, uno de cada tres, se muestra optimista y considera que va a necesitar contratar a nuevos trabajadores a lo largo del año que acaba de comenzar.

Además, el 52 por ciento no cree en principio que vaya a necesitar contratar y un 11,9 por ciento de los autónomos andaluces encuestados prefiere no manifestarse ante esta cuestión. En cuanto al 52 por ciento que no prevé realizar nuevos contratos, el motivo principal para más de la mitad de los autónomos encuestados (54,8%) reside en que en la situación actual del negocio no requiere contratar; el 37,3 por ciento afirma estar pasando por dificultades económicas que le impiden la contratación y cualquier tipo de gasto extra; un 4,1 por ciento se encuentra en estos momentos llevando a cabo reducciones en la plantilla y para el 3,2 por ciento la propia actividad no precisa de ningún trabajador nuevo.

De los autónomos andaluces encuestados por ATA, uno de cada dos, el 50,9 por ciento señala que tiene trabajadores a su cargo. Entre estos autónomos, siete de cada diez asegura que mantendrá la plantilla y no realizará despidos en los próximos meses (un 73,1%). Únicamente el 17,9 por ciento de los autónomos de Andalucía prevé prescindir de algún empleado. El nueve por ciento prefiere no manifestarse ante esta cuestión.

Así, el 71,3 por ciento de los autónomos de Andalucía consideran que la recuperación económica es ya un hecho y que en el año que acaba de comenzar se mantendrá la tendencia de los últimos años y continuará descendiendo la cifra de paro y aumentando la creación de nuevas empresas y autónomos.

En lo concreto, preguntados por las previsiones para su propio negocio, ocho de cada diez autónomos confía en que su negocio no empeorará en 2018. Además, de estos, el 36,9 por ciento incluso espera resultados mucho más positivos que los obtenidos hasta la fecha, mientras que el 44,3 por ciento cree que se mantendrá igual. Solamente el 11,9 por ciento de los autónomos andaluces encuestados por ATA se muestra poco esperanzado en cuanto a la mejoría de su actividad y considera que la actividad de su negocio empeorará a lo largo de 2018.

Ley de autónomos

En cuanto a la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, nueve de cada diez autónomos de Andalucía, el 87,5 por ciento, ha oído hablar de ella, y solo uno de cada diez afirma no conocerla. Tres de cada cuatro autónomos que conocen la ley considera que las medidas han sido acertadas y son necesarias para facilitar su día a día y apoyar al colectivo. Así, más de la mitad de los autónomos encuestados cree que la aprobación de esta ley beneficiará al aumento y a la consolidación del empleo autónomo.

Los autónomos de Andalucía consideran las nuevas medidas de conciliación y por la que los autónomos sólo paguen desde el día efectivo que se den de alta o baja en el RETA son las más valoradas y las que consideran más importantes para ellos: el 82,9 por ciento y el 81,5 por ciento, respectivamente, de los autónomos dan una valoración importante o 5 muy importante.

Le siguen las medidas relacionadas con la posibilidad de cambiar hasta cuatro veces la base de cotización, las que tienen que ver con el acceso a la formación, la deducción de hasta 26,76 euros diarios en el IRPF por gasto de comida cuando afecta directamente a la actividad, la reducción del recargo del 20 al 10 por ciento por retraso en los pagos a la Seguridad Social durante el primer mes y la posibilidad de deducirse un 30 por ciento de los gastos de suministros, como el agua, la luz o la telefonía, siempre que se trabaje desde casa.

Por último, cabe destacar como incluso más de la mitad de los autónomos encuestados aprueba la ampliación de la tarifa plana de 50 euros al inicio de la actividad de seis a doce meses, aún teniendo en cuenta que está encuesta ha sido realizada a autónomos que ya están constituidos y que a priori no se van a poder beneficiar de la misma a corto plazo.

2017 no fue un mal año

Atendiendo a la valoración que hacen los autónomos de 2017, cabe destacar que prácticamente tres de cada cuatro autónomos encuestados consideran que 2017 no fue un mal año para sus negocios. No obstante, hay un 24,5 por ciento de autónomos encuestados de Andalucía que señalan que 2017 ha sido un año complicado y que la situación de su negocio es negativa.

La caída de las ventas y la pérdida de actividad han sido para cuatro de cada diez autónomos la principal causa de la disminución de su negocio. El 14,1 por ciento considera que el empeoramiento de su negocio ha venido motivado por la morosidad, es decir, por los impagos de los clientes, el 7,8 por ciento lo atribuye a la imposibilidad de acceder al crédito y un 11,9 por ciento a otros factores.

Por otra parte, solo tres de cada diez autónomos encuestados en Andalucía se dirigió en el conjunto de 2017 a una entidad financiera para solicitar liquidez, si bien el 72,3 por ciento de los que la esta les fue concedida. Únicamente al 19,6 por ciento se les denegó la financiación.