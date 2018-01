Ya robaron endoscopios en Salamanca y Castellón

El robo este fin de semana en el Hospital de Palencia de 27 endoscopios valorados en 400.000 euros obliga a echar la vista atrás y a recordar que no es el único caso reciente.

En octubre robaban en el Hospital de Salamanca 17 endoscopios. A día de hoy, sigue sin haber novedades en la investigación. Y más reciente. El día de Reyes, es decir, hace 2 semanas, robaban en Castellón, Valencia, 13 endoscopios. Tampoco se ha encontrado a los autores.

Ante lo ocurrido en Palencia y que no es la primera vez, desde el sindicato médico Simecal piden más control de las personas que transitan por los hospitales para evitar situaciones de inseguridad como lo ocurrido en Palencia. El presidente del sindicato explica "seguridad hay pero si no hay control de las personas que entran y salen, ni ninguna limitación de horarios, pueden poenrse una bata y sacar los endoscopios que no son muy grandes".