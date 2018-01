Marea llevará las purgas de Aqualia en Canido a los juzgados

Marea de Vigo ha acusado al alcalde de mentir cuando justifica de normales las purgas de Aqualia en Canido. Desde Marea aseguran que de normales nada de nada, sino que son un práctica que sólo se lleva a cabo cuando se detecta un problema en la red de saneamiento para limpiarla. Y en este sentido han vuelto a acusar a Aqualia, y por extensión al gobierno de Abel Caballero, de hacer trampa además con nocturnidad y alevosía como demostrarían estas imágenes, para que las analíticas de esa parroquia den por debajo de los límites permitidos, algo, recuerdan, de una gravedad extrema por lo que de no obtener explicaciones convincentes irán a los jugados. El alcalde, escueto, se ha limitado a reiterar que las purgas si son un procedimiento habitual y en todo caso a invitado a la Marea a que efectivamente acudan a los tribunales. Desde el Partido Popular tampoco descartan acudir a la vía judicial después de haber denunciado ante la valedora do Pobo el hecho de que el gobierno local no facilite a la oposición las analíticas de aqualia. Mientras tanto los vecinos de Canido continúan con su preocupación respecto a la calidad del agua que beben.

