Carmen Avendaño pide al juez que Gayoso pueda quedarse en su casa

La Fundación Érguete ha pedido al juez de Instituciones Penitenciaras, José Luis Castro, un tercer grado para el ex presidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso que le permita quedarse en su casa y no tener que regresar a diario a la prisión. Así lo ha reconocido en una entrevista en Radio Vigo Cadena SER, la presidenta de Érguete, Carmen Avendaño que ha asegurado que el estado físico y de salud de Gayoso es muy delicado y no puede estar trasladándose a diario de un lado a otro. Carmen Avendaño, ha reconocido, no obstante, no haber recibido respuesta todavía a la solicitud por parte de Instituciones Penitenciarias.

Julio Fernández Gayoso, de 85 años, cumple este mes de enero su primer año de los dos de prisión a los que fue condenado por su colaboración en el escándalo de las prejubilaciones millonarias a los ex directivos de Nova Caixa Galicia, siendo acusado como cooperador en lso delitos de apropiación indebida y administración desleal. El pasado mes de julio la Audiencia Nacional autorizó su salida de prisión en régimen abierto con el condicionante de que colaborase diariamente con la Fundación Érguete como voluntario.