…Y ahora, la política

Tras la manifestación regional por la sanidad, el pasado sábado en Valladolid, toca gestionar la respuesta cívica ante la dureza mental de la política y los responsables de la administración pública de la Junta de Castilla y León. Las plataformas sanitarias convocantes han decidido iniciar esta semana contactos con todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León, incluidos el PP y Ciudadanos.

El objetivo, tal como avanza el portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad de Zamora, Jerónimo Cantuche, es “empezar a elaborar un documento conjunto y hacerlo llegar a la Presidencia de la Junta”, porque “el tema sanitario es un problema de todos”, argumenta.

Un problema que hay que abordar en conjunto “porque esta región tiene un problema muy grave de gestión, presupuestario también” y por ello “es necesario que se elabore algo en común” y que a partir de él sea el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien tome la iniciativa y se empiece a “abordar la solución a los graves problemas que padecemos”.

Además, desde el movimiento sanitario rechazan las acusaciones de politización lanzadas por la Junta y específicamente por el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, para desacreditar la protesta y demanda cívica. “Ya estamos acostumbrados a estas respuestas y no tenemos que hacerle caso” dice Jerónimo Cantuche, que añade que “las palabras del consejero no fueron acertadas, porque él ignora el problema que tenemos y no lo puede ignorar”.