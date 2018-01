La carta de "Hardfuck", a la fiscalía de menores

Nadie en el Ayuntamiento de Zamora conoce a este colectivo, que se autodenomina "peña" pero que no aparece en el registro municipal oficial, y cuyos perfiles en redes sociales parecen haberse desvanecido tras estallar la polémica.

Las concejalas de Igualdad, Adoración Martín, y De Fiestas y Juventud, Soraya Merino, junto al Concejal Jose Carlos Calzada / Ayuntamiento de Zamora

Polémica que se hacía viral el pasado fin de semana con la publicación de una carta titulada "El lobo de wall street (adaptación hardfuck)". Apenas dos párrafos en los que se insta al grupo a "hacer de sus pollas" verdaderas "máquinas de follar"; a "no aceptar un 'no' por respuesta" y a "no dejar de insistir hasta que su putita folle o muera".

El PSOE fue el primero en condenar los hechos en la tarde del sábado y este lunes, la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Zamora, Adoración Martín, ha anunciado que el equipo de gobierno pondrá el documento en conocimiento de la Fiscalía de Menores para que determine quiénes son los responsables.

Por su parte la concejala de Juventud, Soraya Merino, precisaba que este colectivo autodenominado "Hardfuck" no forma parte del registro oficial de peñas que creó el Ayuntamiento de Zamora hace dos años. Merino ha querido además desvincular esta actuación del espíritu de las peñas de S. Pedro