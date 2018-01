Jesús Alfaro: "El Real Zaragoza no merece estar tan abajo"

Lalo Arantegui, el máximo responsable de la parcela deportiva, lo ha dejado muy claro en la presentación de Alfaro: "No tenemos posibilidad de incorporación salvo que haya alguna salida. Me mantengo en lo que dije hace un mes y medio, no habrá fichajes".

Alfaro sería la única incorpración del mercado invernal. Ha firmado por lo que resta de temporada y dos más. Para el extremo andaluz: "el Real Zaragoza es un equipo joven, que no merce estar tan abajo como marca la clasificación. Tenemos un margen de mejora brutal. Es un proyecto joven y ambicioso que llevará al club donde se merece".

vuelta a los entrenamientos El Real Zaragoza prepara desde esta mañana la próxima cita del viernes a las 20,30 horas en La Romareda ante los andaluces con la vuelta de Borja Iglesias, tras cumplir un partido de sanción. La presencia del gallego es fundamental. Sin su participación, el Real Zaragoza pierde su brújula en ataque. La semana marcará las opciones de Guti, ausencia de última hora en Granada que le mantiene entre algodones. La baja del canterano en Los Cármenes lastró la medular del equipo, en estos momentos es insustituible en los esquemas del entrenador vitoriano.

Un objetivo pírrico

El Real Zaragoza se ha condenado a evitar el descenso de categoría, tras otra opción perdida de reengancharse a la pelea por la promoción. Recién atravesado el ecuador d ela liga, el equipo ya ha perdido cualquier opción de ilusionar a su numerosa y sufrida parroquia. Las matemáticas dicen lo contrario, los números no lo descartan, pero las sensaciones que transmite el grupo que gestiona Natxo González borran la esperanza de los más optimistas.

Con 19 jornadas por delante, el Real Zaragoza tendrá como única meta sellar cuanto antes pueda la permanencia, evitar un desastre de consecuencias inimaginables. Por eso, los cruces directos con rivales de la zona baja van a ser cruciales. Sin ir más lejos, el primero llega de forma inmediata, este viernes, con la visita del Córdoba a La Romareda, un rival en zona de descenso, que se presentará crecido tras ganar al Albacete.