¿Cómo debería aumentar la seguridad en el trazado del tranvía?

Tras los dos atropellos mortales del tranvía en el eje de Gran Vía en la última semana, el Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando para reforzar y mejorar la señalización vertical y horizontal. Eso sí, no solo hay que evaluar estos 2 accidentes sino también otros que se han registrado en otros puntos de la ciudad y en los que el tranvía no ha estado implicado.

El objetivo es que la siniestralidad sea cero. Está claro que la preocupación está en la calle y la semana pasada ya hubo un primer intercambio de propuestas entre técnicos municipales y de la Sociedad de Los Tranvías, pero todavía no hay ninguna conclusión. No obstante, Teresa Artigas, concejala de Movilidad, ha incidido en que "cuando se tenga claro los puntos exactos en los que hace falta reforzar la señalización, se pondrá en marcha al igual que se hizo en el Actur". No obstante, "todavía ese trabajo técnico no está suficientemente avanzado" y no ha querido entrar en detalle. Eso sí, ha aclarado que "no se trata de llenar todo, de repente, el eje del tranvía de señales luminosas sino que hay que ver exactamente dónde están los problemas y los fallos".

Pero no solo hay puntos negros en el trazado del tranvía. El trabajo es mucho más amplio y hay accidentes en toda la ciudad. Artigas también ha añadido que el transporte eléctrico o en bici tiene una contrapartida: el silencio. "Reducen la contaminación acústica, cuando se acercan no los oyes y hay que estar más pendiente".

Los últimos datos indican que la siniestralidad está aumentando en las ciudades españolas, no solo en Zaragoza. Para los peatones, más educación vial e, incluso, podrían contemplarse sanciones de la Policía Local, que la normativa incluye.

Amplio debate en las redes sociales

La preocupación, la indignación y las propuestas están a pie de paso de cebra y en las redes sociales. Los oyentes de Radio Zaragoza, en Facebook, dan su diagnóstico. El uso del móvil, entre los problemas:

Otro: que cruzamos por donde no se debe o cuando no se puede