Suspendidos cautelarmente de la militancia del PAR

El Partido Aragonés suspende cautelarmente de militancia a los concejales que firmaron la moción de censura contra el alcalde de Chunta Aragonesista de La Muela, Adrián Tello. Así lo ha declarado Arturo Aliaga, presidente del PAR, quien ha instado a los ediles a retirarse de la moción.

Ahora será la comisión disciplinaria, compuesta por cinco miembros, quien abrirá un proceso de audiencia con los tres concejales de La Muela y valorará si los expulsan o no del partido. "Es un órgano independiente, se reunirán, comunicarán los hechos que se les imputa y darán el periodo de audiencia", explica Arturo Aliaga, quien ha insistido en que no se saltarán ningún plazo ni manipularán el proceso desde el órgano del partido.

Aliaga no ha especificado cuántos días durará la comisión y si llegará a tiempo la resolución que pueda tumbar la moción. Ha declarado que habrá que esperar a que los ediles conozcan la suspensión para ver si se retiran o no de la moción, aunque no confía en que lo hagan.

Mientras, Chunta Aragonesista ha valorado positivamente el gesto del PAR. Sienten, ha dicho José Luis Soro, presidente de Chunta, "una enorme alegría". Además ha valorado que "esto demuestra que la movilización de los vecinos ha conseguido parar el golpe en La Muela y evitar la sin razón que suponía esa moción de Censura". También ha reconocido que "el Partido Aragonés ha estado a la altura y ha actuado con absoluta responsabilidad".