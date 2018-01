Salvemos la Montaña: “Se le están facilitando los trámites a la planta de litio”

Las administraciones están facilitando los trámites a la empresa Tecnología Extremeña de Litio SL, promotora de la mina a cielo abierto en la Sierra de la Mosca para la apertura de la planta. Es lo que denuncia la plataforma Salvemos la Montaña que este fin de semana logró movilizar a unas 800 personas en una marcha contra esta mina, además de presentar cerca de mil alegaciones al plan de restauración para ampliar el permiso de investigación de la mina de litio en el paraje de Valdeflores.

Eduardo Mostazo portavoz de la plataforma, asegura en SER Cáceres que en los trámites que la empresa solicita “no se le exige el mismo cumplimiento que a cualquier otra empresa o particular, por ejemplo no se están supervisando sus trabajos o no cuentan con informes de impacto ambiental para intervenir en caminos públicos” ha señalado.

“Lo consideramos un favoritismo hacia la empresa”, ha agregado mientras ellos afirman que obtendrán 25 millones de beneficio y dejarán tres en Extremadura, algo de lo que no nos podemos alegrar”, ha sentenciado.

Además estiman que la empresa va a presentar su proyecto en Cáceres esta misma semana. Mientras, han organizado para el próximo 3 de febrero una nueva concentración en la Plaza Mayor para decir “no” a esta mina cercana al núcleo urbano.

También Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones. Consideran que se icumplen varias normas, entre ellas las de evaluación ambiental y la información pública al no haberse notificado personalmente a los interesados.

Desde el PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, portavoz socialista pide que no se presione a los técnicos de la Dirección General de Minas que ahora mismo siguen estudiando el proyecto presentado para explotar ese paraje de Valdeflores.

Por su parte, Ciudadanos denuncia oscurantismo en la negociación con la empresa por parte de las administraciones. Cayetano Polo, portavoz, exigen más transparencia y respuestas por parte del Ayuntamiento cacereño y de la Junta de Extremadura.