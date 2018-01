El ginecólogo jefe en Puertollano denuncia la contratación de 4 facultativos poco cualificados

Agustín Luque Mialdea, Jefe de servicio de Ginecología en el Santa Bárbara con 27 de años de experiencia en este hospital, ha denunciado judicialmente estas contrataciones advirtiendo de que pueden producirse "posibles errores" en el diagnóstico a causa de una supuesta baja cualificación y con objeto de que no se le impute responsabilidad alguna en caso de posibles negligencias. En declaraciones a Cadena SER, el director general de recursos humanos del SESCAM Íñigo Cortázar exponía que el déficit de especialistas en ginecología afecta a todas las comunidades y que no hay irregularidad alguna en estas contrataciones porque están ejerciendo de médicos, no de especialistas

Desde el SESCAM también se indica que de momento no ha llegado ninguna queja de pacientes pero que analizarán la denuncia del doctor Luque Mialdea de cara a adoptar posibles medidas que mejoren la calidad asistencial

Estos cuatro profesionales, dos venezolanos, una persona con nacionalidad italiana y una argentina cuya contratación ya desaconsejó el jefe de servicio en 2011, realizan labores complementarias. El pasado 22 de diciembre, el doctor Luque remitía una carta al Director gerente del área sanitaria calificando literalmente como " lamentable " la situación, y exponiendo que los profesionales venezolanos y la facultativa italiana presentan deficiencias en su formación quirúrgica, por lo que no realizan actividad quirúrgica como primer cirujano y están siempre acompañados del segundo de guardia. Con respecto a la doctora argentina, cuya contratación ya desaconsejó personalmente de manera tajante en 2011, el jefe de servicio señala que "carece de formación quirúrgica para realizar partos instrumentales y para la práctica de ecografías" obstétricas y ginecológicas, por lo que no cumple con los mínimos que exigen el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Una situación derivada por el grave déficit que existe en toda España de especialistas en Ginecología, pero también en medicina de familia, Traumatología o Radiología, y que llevó a las comunidades el pasado 8 de noviembre en el último Consejo Interterritorial a solicitar a Sanidad, que es la única competente y que de hecho ha creado un grupo de trabajo, la flexibilización de criterios para que trabajadores extracomunitarios puedan homologar su especialidad cuándo la han obtenido fuera de España para poder así ejercer en el sistema público de salud

El servicio de Ginecología acumuló grandes retrasos el año pasado en Puertollano, hasta el punto de que el Partido Popular denunció el cierre de agendas y la derivación de pacientes a Ciudad Real. A principios de enero, el Director provincial de Sanidad anunciaba en Puertollano la progresiva normalización del servicio. En la actualidad, la lista de espera es de 51 días en el Santa Bárbara