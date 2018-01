Ángel Ortiz: "En el vestuario no hablamos de ascenso, está prohibido"

No falla el Ciudad de Cuenca en Liga Nacional Juvenil. Venció 1-4 en casa del Noblejas con tres goles de Ángel Ortiz. El cuarto fue obra de Sergio Langreo desde el punto de penalti. Siguen los morado en lo más alto con 5 puntos sobre el segundo, el At Tomelloso que no pinchó.

Por SER Deportivos Cuenca ha pasado el trigoleador, que ha reconocido que pese a lo abultado del resultado hubo un poco de relajación en la primera mitad y que en el vestuario está prohibido hablar del ascenso a División de Honor. Escucha la entrevista