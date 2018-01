Susana Pérez: “Me encantan las redes sociales, no me suponen ningún trabajo”

Conseguir una legión de fieles seguidores en las redes sociales no es sencillo, pero Susana Pérez puede presumir de ello. Hace más de una década creó el blog webosfritos.es, ganador de varios premios, y ahora se ha convertido en toda una influencer con más de 30.000 seguidores en Twitter (@webosfritos) y más de 90.000 en Instagram, la red de moda.

Pérez ha pasado por el espacio Guadalajara en un click de SER Guadalajara Raúl Renales, donde ha explicado algunos de los secretos que se esconden detrás de este éxito. “Hay algo fundamental, que me gusta mucho. El tiempo que yo dedico a las redes sociales es un tiempo que disfruto. Y tengo mucha suerte porque en mis redes sociales hay muy buen rollo, es difícil encontrarte insultos o discusiones subidas de tono. Yo creo que es porque la gente que come bien vive muy feliz”.

Otro aspecto muy importante son las imágenes, realizadas por su marido, Jesús Cerezo (@srwebos en las redes). “Contamos con imágenes muy potentes. La comida es algo que pierde mucho y hay que prepararlo todo para hacer la foto justo en el momento en el que sacamos el plato. Y quiero dejar claro que es comida real, que no es algo que ocurra en todos los blogs de este tipo. Aquí siempre hay alguien esperando a que se termine de hacer la foto para comérselo. Además, todo está hecho en nuestra casa, sin estudios de ningún tipo”.

Pero en sus perfiles no solo aparecen recetas o fotos de comida, también historias personales que implican a toda su familia. “Hay gente que me sigue desde el principio, desde el blog, con la que hemos establecido una relación muy cercana. He visto como han crecido sus hijos y ellos lo mismo con las mías. Me gusta ser natural, y cuando voy a firmar libros o a dar un curso se sorprenden de que sea igual en las redes sociales que en la vida real, por eso no me cuesta trabajo”.

A pesar de su éxito en Internet y con la venta de libros, Webosfritos no es su trabajo principal. Cada día se desplaza a Madrid en autobús, un trayecto que aprovecha para atender las redes. “Yo en mi trabajo no puedo dedicarme a ello, así que aprovecho los atascos para responder a todo el mundo o para ir planificando los posts que cuelgo cada día, porque ser constante es otro de los secretos del éxito en este ámbito”.

Uso ilegal

Uno de los pocos aspectos que enfada a Susana Pérez del ámbito digital es el robo de fotografías, una práctica cada vez más habitual. “Mis seguidores son muy atentos y cada año descubro hay gente que utiliza las fotos de nuestro blog para sus propias empresas. Nosotros nos negamos a utilizar marcas de agua porque destrozan la foto y al final vemos que las utilizan para su propio beneficio. Y no lo entiendo, porque hay bancos de imágenes que son muy económicos o profesionales que pueden hacer fotos maravillosas. Es algo contra lo que tenemos que luchar todos”.