Sanse reclamará las dos nuevas estaciones de Cercanías previstas en el plan de Fomento

La concejalía de Urbanismo y Movilidad del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha solicitado una reunión con el Ministerio de Fomento para que no dé marcha atrás a la prolongación de la línea de Cercanías C-4. Fomento ha confirmado que el Plan que contemplaba esta ampliación ya no es válido. Una decisión que no sólo dejaría sin tren a Algete y San Agustín de Guadalix sino que además deja en suspenso las dos nuevas estaciones previstas en el término municipal de San Sebastián de los Reyes; una en el entorno del Centro Comercial Plaza Norte 2 y otra en la zona del hospital Infanta Sofía.

Para el gobierno municipal esta decisión afecta de manera directa a nuevos desarrollos urbanos como Dehesa Vieja o Moscatelares así como a las urbanizaciones periféricas al casco urbano.

El concejal de Urbanismo y Movilidad, Andrés García Caro ha insistido en que intentarán que el Ministerio reconsidere esta decisión y anuncia que Sanse hará causa común con el resto de ciudades afectadas por los prejuicios que supone para la movilidad sostenible de la región la retirada de estos proyectos de nuevas infraestructuras.