Torrent proposa Puigdemont

El president del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha proposat avui al líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, com a candidat a president de la Generalitat en el debat d'investidura previst per a finals de mes.

Després de la ronda de contactes amb els grups realitzada la setmana passada, Torrent ha indicat que Puigdemont és l'únic aspirant proposat i el que compta amb "més suports" i ha afirmat que, sent "conscient de la situació personal i judicial" del candidat, farà "tot allò que estigui en les meves mans" per protegir els drets de "participació política" de tots els diputats de la Cambra.

Torrent també ha anunciat que ha enviat una carta al president del Govern, Mariano Rajoy, en què li demana asseure's amb ell 'per dialogar sobre la situació anòmala que viu el Parlament' per tenir diputats a la presó o a Bèlgica.

La majoria sobiranista de JxCat i ERC va mostrar el seu suport a Puigdemont i la CUP va reconèixer la seva "legitimitat" per ser "el primer candidat a la investidura", mentre que la resta de grups van expressar el seu rebuig.