Sergio Llull: "Nunca pensé que encontrarme con un rey en la cocina supondría un desafío tan grande"

Uno de los mejores jugadores europeos de baloncesto, se sincera en el segundo capítulo del programa 'Reyes en la Cocina', una serie de entrevistas a personalidades contrastadas de nuestro país, producida por Arcos, empresa albaceteña referente en cuchillos desde hace casi tres siglos, y realizadas por el humorista, también albaceteño, Joaquín Reyes.

El base del Real Madrid y la selección española se desnuda en la cocina de Joaquín Reyes y, al margen de guisar una pasta fresca con calamares y tomate, habla absolutamente de todo, pasado, presente y futuro, temas deportivos y personales, como los consejos en sus inicios de su padre, también jugador; sus espectaculares actuaciones en La Salle Mahón; su llegada a Manresa; su fichaje por el Real Madrid; la recuperación de su lesión; sus aficiones; y su ilusión cuando termine su carrera sobre el parquet.

Llull rememora algunas curiosidades de su trayectoria, como su debut con apenas 18 años en la ACB. "Estaba muy nervioso. Fue en Bilbao, con el Manresa. Perdimos de veinte. ¡Y mi primera canasta no entró! Fue una bandeja, tocó el tablero, el rival hizo un tapón ilegal y me dieron la canasta...", explica.

Sergio aterrizó en Manresa tras firmar una actuación descomunal en su Mahón natal. "Anoté 71 puntos en un partido de categoría cadete. La noticia salió en internet, me convocaron con las inferiores de la selección y poco después el Manresa, que cuida muy bien la cantera, me fichó". Su siguiente parada fue Madrid: "Cuando me llamaron del Real Madrid no tuve que pensarlo demasiado. Era una oportunidad única. Mi sueño desde pequeño siempre fue jugar en el Real Madrid".