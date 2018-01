El pasado domingo se clausuró la Feria Internacional del Turismo de este año, Fitur, celebrada en Madrid desde el pasado miércoles día 17. Según los datos oficiales, esta feria considerada ya como la más importante del mundo, ha tenido 250.000 visitantes, 6.800 encuentros de negocio y 38.000 citas solicitadas a través de páginas web. En un espacio de 65.000 m2, con 816 expositores, se han instalado más de 10.000 empresas de 165 países.

Entre sus visitantes se han contabilizado 600 ministros, embajadores y altos representantes de todos los países, además de 7.800 periodistas internacionales, lo que ha dado lugar a innumerables comentarios en las redes sociales, solo en twitter han sido más de 21 millones de referencias.

Este año he tenido la oportunidad de poder asistir a esta feria internacional, lo que me ha supuesto un viaje imaginario por el mundo entero, tomando nota de los muchos lugares que me gustaría visitar, para los que haría falta otra vida adicional y por supuesto una buena primitiva.

Motivo obligado era la visita de nuestro pabellón, el stand del Campo de Gibraltar en Fitur, y la sensación que a un algecireño o campogibraltareño se le queda, después de ver lo que allí han llevado otras representaciones, es la misma que la que se siente cuando llega nuestro tren a la estación de Atocha, alineándose junto a los numerosos trenes tipo AVE que allí estacionan, donde el nuestro parece de juguete. Pues bien, en Fitur no cabe duda de que estamos representados, lo cual es una buena señal, pero esta representación es manifiestamente mejorable, ya que cuenta con un bonito mostrador, lleno de publicidad sobre la zona, presentación por parte de los alcaldes y políticos del Campo de Gibraltar, ayudado por algún documental y un catering diario que suministran distintos restaurantes conocidos de la zona.

En mi opinión, creo que falta adaptar el stand a las nuevas tecnologías. El pabellón de Murcia, por ejemplo, tenía dos tablas de wind surfing, donde los visitantes se podían montar para recibir unas primeras nociones de cómo navegar en tabla, el de Castilla León, Asturias, Galicia y otros nacionales e internacionales, tenían gafas interactivas mediante las cuales podías dar un paseo virtual en bicicleta, o un salto en parapente, o un paseo en piragua, todo ello hacía que estuvieran siempre concurridos y la gente interesándose por los lugares. ¿No podríamos hacer lo mismo nosotros para que la gente conozca Tarifa, el parque natural de los alcornocales, el del estrecho, la ruta de los castillos, o el itinerario de los lugares de Paco de Lucía?, porque éste, el de Paco de Lucía, se remite solo a un folleto muy bien ilustrado, pero que si la gente llega a Algeciras, tratando de conocerlo, se encuentra con que nadie sabe cómo hacer una visita guiada.

Creo que el presupuesto no sería mucho más elevado del actual, pero lo que haría falta es crear ya una comisión que se encargue de coordinar entre los distintos ayuntamientos, la puesta en escena para el año que viene, con el objetivo de que tenga una mayor afluencia de público y el éxito deseado a través de los medios interactivos, que son los que realmente enganchan a las personas para conocer hoy día los lugares. De esta forma podremos considerar también que el dinero gastado en este evento merece la pena.