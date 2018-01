Javier Fernández rechaza los favoritismos en la reforma de la financiación autonómica

El presidente intervino en un desayuno informativo organizado en Madrid por el Foro Nueva Economía donde alertó del riesgo de que la reforma de la financiación autonómica ceda a las presiones del independentismo: "Pienso en Asturias, la comunidad que gobierno, y no quiero que el porvenir de mi tierra se condicione por alianzas coyunturales, por ambiciones a corto plazo, por urgencias financieras de unos u otros o por compensaciones económicas para apaciguar la pulsión independentista", aseguró Javier Fernández.

También lamentó el presidente que no haya consenso para abordar previamente un reforma de la Constitución porque, según dijo: “que el sistema de financiación autonómica necesita ajustes que deben ir más allá de una mera revisión técnica es una cosa; modificarlo en aspectos nucleares es otra bien distinta que no debería abordarse con carácter previo a la reforma constitucional si no queremos incurrir en el riesgo de condicionarla, de constreñirla antes siquiera de iniciarla". Y añadió que ve "muy difícil" llevar a cabo en la actualidad una reforma constitucional porque no existe entre las distintas fuerzas políticas "un acuerdo básico que aporte la concordia necesaria".

La intervención de Javier Fernández en el Foro Nueva Economía fue presentada por el ex ministro y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba quien le calificó de “político serio, riguroso y tranquilo”. No asistieron ni el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ni el de la FSA, Adrián Barbón. Sí hubo presencia de consejeros y diputados socialistas asturianos.