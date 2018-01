El juicio contra el ex líder minero comenzará el 5 de marzo con su interrogatorio

La Audiencia Provincial ha fijado para el 5 de marzo el inicio del juicio por el 'caso Villa'. Según el calendario previsto para la vista oral, y que ya ha sido comunicado a las partes, ese día tendrá lugar el interrogatorio de los dos acusados, el que fuera secretario general del sindicato minero SOMA, José Ángel Fernández Villa, y el ex presidente de la Fundación INFIDE, Pedro Castillejo. Ambos deberán responder por las acusaciones de apropiación indebida continuada, delito cometido presuntamente contra su propio sindicato. De hecho el procedimiento judicial contra ambos ex dirigentes se inició tras la querella impuesta por el SOMA FITAG UGT que ejerce la acusación particular.

La previsión es que el juicio contra Villa se prolongue hasta el 15 de marzo; en total 9 días de sesiones en cuyo transcurso se practicarán varias pruebas periciales practicadas por la fiscalía, la acusación particular y las defensas de ambos acusados.

La fiscalía y la acusación particular piden para el ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, penas de 5 y 6 años de cárcel respectivamente. Su defensa, ejercida por la abogada Ana García Boto, llegó a presentar hasta 12 recursos en el período de instrucción del caso, muchos de ellos dirigidos a evitar la declaración del ex líder minero por motivos de salud, o a invalidarla una vez que tuvo lugar. Todos ellos fueron denegados por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonete Quelle.