Colau anuncia una campanya internacional d'impuls de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat avui una campanya internacional per "reforçar i enriquir la reputació de Barcelona i aclarir dubtes sobre la seva situació que s'hagin pogut generar en els últims mesos", abans que comenci el Mobile World Congress.

En la conferència de l'alcalde de Barcelona que organitza des de fa 35 anys el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Ada Colau ha proposat també un Pacte de Ciutat per "protegir els llogaters dels abusos" i ha insistit en la voluntat d'aconseguir l'acord polític per poder tenir un tram de la connexió del tramvia per la Diagonal en aquest mandat.

En la seva conferència "Rellançar la ciutat i defensar els seus veïns", Colau ha insistit en el context de dificultat política en què s'ha vist immersa la ciutat l'any passat.

L'alcaldessa ha apostat per aprofitar l'aparador internacional de l'MWC per "mostrar la normalitat dels carrers, el bon funcionament de la ciutat" i també que té un teixit econòmic, científic i tecnològic "punter i referent".

"Per si algú en té algun dubte, explicarem al món la potència de Barcelona i reforçarem la confiança internacional en la ciutat, amb l'objectiu de seguir atraient talent, creativitat i inversions productives", ha explicat Ada Colau.

"Barcelona és la nostra principal fortalesa, com a país i com a societat", ha dit Ada Colau, que ha defensat les grans potencialitats que té la capital catalana malgrat la complexitat dels últims mesos, marcats pels atemptats del 17 d'agost i per a la inestabilitat política a Catalunya.

L'alcaldessa, que està en plenes negociacions amb el PDeCAT, ERC i el PSC per aconseguir que el ple aprovi el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a aquest any 2018, ha aprofitat per demanar a les "forces catalanistes" un acord que transmeti "un missatge d'estabilitat i confiança", que ha assegurat ajudarà el país.

Colau ha dedicat bona part de la conferència a desgranar les mesures que està impulsant l'Ajuntament de Barcelona per defensar el dret a l'habitatge i per evitar l'expulsió de veïns dels seus barris.

En el seu discurs, Ada Colau ha plantejat també a l'oposició un "pacte de ciutat" per tirar endavant totes les iniciatives que calguin per protegir la ciutadania dels abusos del mercat de lloguer.

Entre elles, l'alcaldessa Colau ha anunciat que si hi ha acord proposarà el mes que ve una modificació de l'Ordenança reguladora de les llicències d'obra per requerir informes als promotors de rehabilitacions d'edificis sencers perquè hagin d'assegurar sempre el reallotjament i el retorn dels llogaters, cosa que ara només han de fer si demanen ajudes públiques.

L'alcaldessa ha reconegut que, encara que l'Ajuntament de Barcelona ha posat com a prioritat l'habitatge, amb el que fa "no n'hi ha prou" i ha assenyalat que és necessari que l'Estat reguli o permeti a les ciutats regular el preu del lloguer.

Amb aquest objectiu, Ada Colau ha proposat que aquest 'pacte de ciutat' inclogui demanar la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans per tornar a establir la durada mínima dels contractes de lloguer en 5 anys i fixar uns màxims en el preu.

En el col·loqui, l'alcaldessa ha insistit en la voluntat d'unir les dues xarxes de tramvia i ha assegurat que "si hi ha acord polític estaríem a temps" que "comencin les obres en aquest mandat i hi hagi un tram construït".