"Los menores reincidentes son muy pocos pero con mal pronóstico"

La mayoría de los menores no vuelve a delinquir. Así lo creen los expertos que han pasado por Hoy por Hoy Bilbao. Sin embargo, el reto está en reconcudir a "unos pocos con mal pronóstico", por la gravedad de los delitos que acumulan a sus espaldas.

El profesor de la UPV y responsable del Centro internacional de investigación sobre delincuencia, marginalidad y relaciones sociales, César San Juan, asegura que la tasa de reincidencia entre los menores está en 16% y lleva años en una curva descendente. Tras los últimos sucesos apunta a que hay un "desfase" entre la percepción de inseguridad que tiene la sociedad y las tasas de criminalidad reales.

San Juan valora el trabajo hecho con los menores pero señala que "algo ha fallado" en el sistema. "Ha habido un centro escolar al que no le ha llamado la atención que una serie de menores no acudan normalmente a clase, hay un contexto familiar con una negligencia clara a la que los servicios sociales no han focalizado la atención suficiente, y, desde el punto de vista psicológico, unos chavales con un evidente problema de control de impulsos", enumera.

Aunque la reincidencia no es la tónica habitual entre los menores, considera que el "reto" está en conseguir reconducir a los "pocos" que vuelven a las andadas. San Juan lanza un mensaje claro a las familias "que reciben ayudas sociales". "Creo que habría que ser más exigente tienen que tener una contrapartida y un compromiso con la sociedad para favorecer la convivencia y, en ese sentido, ser más directivos en la educación de sus hijos", sentencia.