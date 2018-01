Carlos Alonso: "La reforma electoral es un invento de la clase política que no le interesa a la gente"

La propuesta de reforma electoral que han planteado PSOE, PP, Nueva Canarias y Podemos sigue generando reacciones. La Comisión Permanente de Coalición Canaria la ha rechazado porque atenta contra el equilibrio y solidaridad entre islas y no es "socialmente aceptable". Un asunto en el que también ha insisitido, en la SER, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, para el que "no es razonable" que un problema "inventado" por los políticos y que "no está en la calle" sea el principal argumento de debate actual entre los diferentes partidos. Es más, ha dicho que "no encuentro a nadie por la calle que me pregunte por la reforma electoral". Las preocupaciones de la gente pasan "por el desempleo y la dependencia" y no por el número de diputados que habrá en el Parlamento regional.

