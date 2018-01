No se pueden imaginar lo desagradable que es estar haciendo una visita a un observatorio astrofísico, en mitad de increíbles telescopios, a 2390 m. de altitud, que te estén hablando del universo, de su infinito, que te expliquen apasionadamente la dimensión de lo que somos de un modo global y en mitad de tu viaje astral –de repente- pensar en Puigdemont.

¿Cómo se puede pasar de estar pensando en la histórica Viaje a la Luna de Méliès a que aparezca semejante flequillo en tu horizonte? Empiezas a pensar… ¿será influencia de los próximos carnavales? ¿Recibimos demasiadas noticias respecto al procés?

Resulta bastante inquietante, de cualquier modo, la dureza del momento al descubrir que estás pensando (entre otras paridas) que no estaría mal mandarle a él -y a un considerable grupo de políticos nacionales repartidos por todo el territorio- de viajecito al Sol. Puigdemont en concreto tiene ganas de moverse, y seguramente Copenhage se le ha quedado pequeño. No les mandaría a un agujero de gusano, no sea que vuelvan duplicados o con amigos nacionalistas de otras épocas históricas. Otra opción sería enviarles a un agujero negro, pero creo que allí ya están y no lo saben. La verdad es que, pensándolo, Trump tampoco debería perderse ese viaje. Le podríamos abandonar cerquita de Marte para observar si de este modo se le dejaba de reblandecer el cerebro.

Menos mal que el Universo tiene demasiada magia en sí como para dejarte durante mucho rato que pierdas el tiempo con paridas y, después de imaginarte a Puigdemont en el Sol y a Trump en Marte, vuelves a prestar atención al extraordinario astrofísico que te está hablando mientras reclamas, aliviada, ‘que la fuerza nos acompañe’.