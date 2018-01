La Semana Santa cobra forma

La Semana Santa de 2018 empieza a cobrar forma tras las reuniones de los delegados de día con las hermandades que, a lo largo de estas semanas, han ido teniendo lugar. De esta manera, Lunes y Martes Santo podrían ser las jornadas donde cambios más significativos podamos encontrar.

El vocal de Horarios e Itinerarios, Francisco Cañas, ha adelantado a SER Cofrade cómo van hasta el momento las reuniones con los delegados de día y cuáles serán los principales cambios:

El Domingo de Ramos reunido este lunes plantea un retraso en la entrada a Ganivet de 20 minutos y con la principal novedad de La Borriquilla saliendo y regresando a San Andrés. Una noticia que llega después de que el prelado granadino renunciara a que la hermandad se trasladase por la mañana a la Catedral para presidir la Misa de Palmas. Monseñor Martínez será, finalmente, quien acuda a San Andrés para presidir la Procesión de Palmas y partir de ahí hasta la sede metropolitana.

El Lunes Santo está pendiente de una última reunión junto al presidente de la Federación, Jesús Muros. El delgado de día y las cinco hermandades están citadas este martes para valorar cómo El Huerto encajaría pasando en primer lugar por Carrera Oficial, lo que obligaría a repartir el espacio de tiempo que deja la hermandad entre El Rescate y San Agustín.

En las últimas reuniones, según ha sabido SER Cofrade, se habría alcanzado un consenso no compartido por la Federación: que entre Rescate y San Agustín hubiera un espacio de tiempo de 20 minutos, lo que permitiría que la hermandad de negro no fuera durante la mayoría del recorrido tras la AM Santa María Magdalena del Arahal.

Todos estos movimientos pasarían para intentar que El Huerto adelantara la salida de la cruz de guía hasta las 17 horas y el palio estuviera recogido antes de las 12 de la madrugada y no pasadas las 2 de la mañana como hasta ahora.

El Vía Crucis abrirá el Martes Santo

El delegado de día, Ignacio Fernández-Aragón, ha adelantado a SER Cofrade que la Hermandad del Vía Crucis podría salir este año a las 16.55 de la tarde y recortaría - al pasar por delante de La Esperanza - hasta una hora en llegar a Carrera Oficial.

Lanzada, por su parte, retrasaría la solicitud de venia y Esperanza y Humildad, para no dejar corte en la tribuna, llegarían 10 minutos antes a la Carrera Oficial.

Miércoles Santo, ¿sin cambios?

En principio, el Miércoles Santo no traería consigo cambios significativos aunque en el transcurso de las reuniones de las hermandades del día se han planteado cambios importantes:

Rosario solicitó más tiempo de paso por la Carrera Oficial, lo que retrasaría a la Hermandad del Nazareno. Como solución a esta demanda, las hermandades habrían propuesto a El Rosario pasar en el último lugar, algo que esta hermandad de Santo Domingo no contemplaría inicialmente.

El resto de la Semana Santa se mantiene igual

El delegado de día del Jueves Santo, Armando Ortiz, anuncia que no habrá cambios significativos, ya que se mantienen por ahora horarios e itinerarios.

Lo mismo ocurrirá el Viernes Santo, tal y como ha dicho a esta redacción el vocal de Horarios e Itinerarios, Francisco Cañas.

El Sábado tampoco traerá novedades y solo el Domingo de Resurrección planteará un pequeño ajuste para no hacer esperar a las hermandades a la puerta de la Catedral ante la Misa de Pascua.

Todas estas modificaciones, de haberlas, no se harán efectivas hasta el próximo Pleno de Hermanos Mayores, convocado para el 6 de febrero. Allí, este órgano federativo aprobará los horarios e itinerarios definitivos para Semana Santa, los cuales quedarán sujetos a la ratificación de la autoridad eclesiástica.