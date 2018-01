Cuenca traslada a Europa la preocpación por un AVE de segunda para Granada

El alcalde de Granada pide la tarde de este martes al presidente de la Comunidad Valenciana que traslade a la Unión Europea la necesidad de que esta provincia cuente con un transporte ferroviario de calidad de forma inmediata y, para el futuro, que Granada se integre en el Corredor Mediterráneo con las mismas prestaciones que el resto de territorios de España y de la Unión.

Paco Cuenca se entrevistará esta tarde en Valencia con Ximo Puig toda vez que el presidente valenciano forma parte del Comité de las Regiones, un órgano de representación territorial en la Unión Europea para el que redactará un informe sobre necesidades de las comunidades.

El alcalde de Granada ha explicado en "Hoy por Hoy" que pide a Ximo Puig que recoja en su informe el aislamiento ferroviario de Granada y la necesidad de que el Corredor Mediterráneo tenga en esta zona de Andalucía las mismas prestaciones que en el resto de España y Europa.

En este sentido Paco Cuenca ha calificado de "desfachatez" los planes del Ministerio de Fomento, adelantados por Radio Granada el pasado viernes, para convertir en línea de velocidad alta la vía actual entre Granada, Guadix y Almería mediante un simple cambio de ancho de vía y mejoras puntuales.

Dice el alcalde de Granada que aún estamos a tiempo de que Granada y esta zona de Andalucía no se conforme con una actuación de inferiores prestaciones a las de otros territorios. El Ministerio de Fomento quiere invertir el mínimo dinero posible en una simple remodelación de la actual línea férrea entre Granada y Almería para que los trenes AVE puedan circular. En cualquier caso se mantendría el mismo trazado actual, de tal forma que los trenes circularían a velocidad alta y no a alta velocidad. Cuenca asegura que no podemos conformarnos con esa actuación descafeinada.

Paco Cuenca pide al presidente valenciano que Europa vigile al Ministerio de Fomento para que en esta zona no se produzcan agravios con otros territorios en cuanto a la inversión de los fondos europeos en infraestructuras.

El PP, molesto

El PP ha acusado a Cuenca de malgastar fondos públicos en "viajes de autobombo y propaganda" para que nadie hable de la situación crítica provocada por su gestión.

Por medio de un comunicado, la portavoz municipal afirma que el alcalde no tiene "ninguna capacidad de interlocución" para ir a Valencia a negociar sobre el Corredor Ferroviario y que "vuelve a hacer el ridículo, como lo hizo cuando fue a Bruselas a hablar con personas de su partido sobre el AVE".

Rocío Díaz dice que fue el PSOE el que excluyó a la provincia del Corredor, algo que el PP "intenta arreglar" y que los socialistas también prometieron hace más de una década un tren de Granada a Motril y uno de cercanías en la Costa.