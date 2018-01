Una quincena de restaurantes se unen a los 'Gastrojueves' de Santa Eulària

Los restaurantes de Santa Eulalia del Río inician este jueves la séptima edición del Gastrojueves, una iniciativa que permite degustar la carta de comidas (incluidos los postres) de los establecimientos adheridos a mitad de precio todas las noches de jueves desde este 25 de febrero y hasta el 15 de marzo, a excepción del 1 de marzo, Día de las Islas Baleares.

Este año, los establecimientos participantes son: Casa Juanito, La Repanocha, Crepería 50 Shades of Crepes, El Naranjo (a partir de febrero), Peralta (Sant Carles), Rincón de Pepe, Royalty, XTU, Can Cosmi, Hamburguesería Lina, Over The Top, M-Eatery y Chiang Mai.

Se trata de una iniciativa organizada por la entidad 'Santa Eulalia Empresarial' con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Eulària. La oferta gastronómica de este año mantiene la variedad que caracteriza a esta iniciativa, con presencia de establecimientos centrados en la comida tradicional ibicenca, pero también cocina francesa, italiana o tailandesa, así como locales especializados en carnes a la brasa.

El Gastrojueves surgió para incentivar el consumo en los negocios locales, demostrar que hay muchos negocios que se mantienen abiertos y en activo durante el invierno y para facilitar a todos los vecinos y visitantes la posibilidad de probar lo mejor de cada uno de los restaurantes participantes.

Ahora, la iniciativa continúa con fama ya consolidada dentro de la gente del pueblo de Santa Eulària pero con el reto de conseguir que vengan clientes de otros rincones de la isla. Para conseguir este objetivo, se mantiene la promoción de dos horas de estacionamiento gratuito para los clientes, de forma que ya no hay excusas para disfrutar de esta oferta. Y como premio para los clientes, todos ellos recibirán un vale para poder asistir al cine en el Teatro España a mitad de precio.

La mecánica se mantiene tan sencilla como siempre: a las noches los clientes podrán disfrutar a mitad de precio de cualquier plato de la carta, incluidos los postres y únicamente las bebidas mantendrán su precio habitual.