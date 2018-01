José Antonio Santano cesa a Xabier Iridoy como Delegado de Urbanismo

El alcalde de Irun José Antonio Santano ha dado una rueda de prensa esta tarde acompañado de su grupo para anunciar "el cese de Xabier Iridoy como Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Irun". Tras semanas de declaraciones y cruces de notas de prensa el alcalde ha explicado que se ha llegado a "una situación insostenible", Santano explicaba que "la confianza es la base de cualquier acuerdo. Y esa confianza en Xabier se ha venido erosionando en los últimos tiempos hasta llegar a un punto de no retorno. Mi responsabilidad con Irun exige que los acuerdos que se alcanzan en el seno del Gobierno que presido tengan como único objetivo lo mejor para Irun. No puedo mantener mi confianza en uno de mis delegados si éste llega a acuerdos que, reconoce, no tienen informes técnicos previos que los sostengan."

El alcalde hacía referencia al anuncio que el pasado 12 de enero hacia Iridoy asegurando que "Korrokoitz cuenta ya con el acuerdo para la nueva ordenación". Tras más de una semana de intercambios de declaraciones en los medios y a través de notas de prensa el delegado ha llegado a reconocer que "los informes técnicos llegarán-por lo tanto no están-y confirmarán, porque no puede ser de otra manera, esta ordenación que yo he comunicado." Santano se ha referido a este punto asegurando que no puede permitir que las decisiones en torno a un ámbito con un desarrollo de 300 viviendas de iniciativa privada se tomen con decisiones políticas y pensando que luego avalaran los técnicos. "Es el ABC de la transparencia en urbanismo, los acuerdos se toman sobre la base de los informes técnicos. Actuar de otra manera nos puede traer grandes disgustos que no voy a permitir en esta ciudad. No es de recibo escuchar a un político frases como que los informes avalarán el acuerdo que yo he anunciado"

Santano ha explicado que la confianza en que los Socialistas de Irun y el PNV querían lo mejor para la ciudad fue la base del Pacto por Irun que ambos grupos firmaron en 2015, así como un ejercicio transparente de la política que aparecía específicamente en el texto "El ejercicio de la democracia en los nuevos tiempos exige plantear también nuevos retos en la honestidad, la transparencia y la participación, no son formas de hacer las cosas, sino que son la única manera posible de desarrollar la función pública y política" y que el alcalde entiende que Iridoy no ha respetado.

Santano ha recordado que la deslealtad de Iridoy ha tenido también otros capítulos de mayor o menos envergadura, pero ha querido referirse expresamente a lo ocurrido en el Pleno de aprobación de los Presupuestos y a las negociaciones que Iridoy mantuvo en paralelo a pesar de no ser de su competencia el llegar a un acuerdo presupuestario.

En todo caso el alcalde explicaba que en esta ocasión se ha dado un paso más y es el descrédito de la institución lo que está en juego al insistir en acuerdos sin informes técnicos previos que aseguren que estamos ante lo mejor para la ciudad.

José Antonio Santano ha comunicado ya a Xabier Iridoy su cese.