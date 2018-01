Confianza absoluta en Masegosa

La derrota el pasado domingo ante el UP Viso ha levantado ampollas y un gran malestar entre la afición azulina del Xerez DFC, que ha centrado sus críticas en el técnico Pepe Masegosa. Los números del equipo en casa son incontestables, pero lejos de Chapín, ni el juego ni los resultados, están acompañando. Como visitante suma cinco derrotas, dos empates y tres victorias en los diez partidos que se ha jugado, balance muy pobre para un equipo que aspira no sólo a ascender sino a marcar el ritmo de la competición en lo más alto de la tabla.

El Xerez DFC ha cedido el liderato al Coria y el Pozoblanco ya le pisa los talones, por lo que los fantasmas del año pasado están volviendo a un sector de la afición que ha señalado al entrenador jerezano como el principal responsable de la situación del equipo.

Edu Villegas, director deportivo xerecista, no esconde su preocupación, pero también quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que tanto el técnico como los futbolistas cuentan con toda su confianza.

El director deportivo azulino, en declaraciones a Diario de Jerez, sabe que “es normal después de una derrota como la del domingo que todos nuestros aficionados estén enfadados, yo también lo estoy, respeto al máximo todas las opiniones. De todos modos, en estos momentos hay que tener la mente fría, las prisas son malas consejeras y ningún equipo asciende en el mes de enero, se asciende en mayo. No me escondo, la situación no es agradable pero vamos a ascender sí o sí porque es nuestro objetivo, no pienso en otra cosa. La experiencia me dice que hay que ser cautos y tener calma".

Villegas admite que fuera de casa “tenemos que mejorar pero no podemos perder la perspectiva. El equipo es segundo en estos momentos, está en puestos de ascenso y sería de locos pensar en medidas drásticas relacionadas con el entrenador. Pepe Masegosa tiene el respaldo total de Edu Villegas y los futbolistas también lo tienen, seguro que sacan adelante el proyecto y cumplen con el objetivo que nos tenemos marcado que no es otro que el ascenso a Tercera. El trabajo de diario de todos es impresionante, no van a fallar".

Tras la última salida de Biri y anteriormente de Cárdenas y Regalí, la plantilla se ha quedado corta, por lo que no se descartan que lleguen refuerzos y en este sentido Villegas apunta que si se ajusta al presupuesto,”tenemos muy trabajado el mercado y tenemos jugadores en cartera, a ver si alguno se incorpora".