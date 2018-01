Solidaridad con María

María José Moreno Yebenes, madre de María, ha pasado por nuestros estudios y ante nuestros micrófonos ha explicado la situación se remonta a las semanas previas al nacimiento “… me dejaron dos semanas con una bolsa rota, en Logroño (La Rioja), me ingresaron y yo solicitaba alguna medida, me decían que hasta no llegar a las 35 semanas no me podía hacer nada… yo pensaba que la niña se me podía morir… al nacer nació muerta, la reanimaron y me la metieron en una incubadora… ahora, a los 16 meses, al no andar, le han hecho un TAC en la cabeza, y le han detectado una parálisis cerebral que le ha afectado a las piernas, según me dicen algún medico al nacer le falto oxigeno… ella quiere andar pero su cerebro no le manda andar… ante lo que no dejo de llevarlas a todos los médicos, y esta haciendo gimnasia y rehabilitación en el CAIT Úbeda (Centro de Atención Infantil Temprana)… en lugar de avanzar, la niña va para atrás… incluso le han diagnosticado un retroceso de un 80%...”.

A pesar de haber recibido ayuda desde el ayuntamiento de Jódar, a través del Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios, “…esas ayudas se han acabado…” y ante la situación de precariedad “…sin empleo, madre soltera…” teme que no pueda atender los muchos desplazamientos a centros sanitarios y CAIT-Úbeda, en distintos puntos de la provincia y de Andalucía…”.

Motivos por los que ha proclamado y reclamado una ‘Campaña de Solidaridad’ para recaudar fondos, para lo cual ha habilitado una cuenta corriente en BMN La General (sucursal C/ General Fresneda de Jódar), dirigiéndose a todas aquellas personas que se sienta identificadas con su situación, para que hagan aportaciones, en medida de sus posibilidades, agradeciendo de antemano todos los apoyos, “…es para mi hija, para cuidarla y para que el día de mañana me ande… es muy duro que no me ande, ella necesita cuidados…”.

María José Moreno, no descarta poner la situación en conocimiento de la justicia, por la que pudiera ser una presunta ‘negligencia médica, en el momento del nacimiento de María, en el hospital donde fue atendida en La Rioja.