La cena de coronación do Rei do Entroido de Foz contará con más de 750 personas

La cena de la coronación do Rei do Entroido de Foz contará con más de 750 personas. La cita será este sábado, día 27 de enero. Se editará un vaso exclusivo do Entroido, que se pondrá a la venta al precio de 1 euro.

La afluencia de público obligó a ampliar la carpa, que contará con seguridad en las tres puertas de acceso a la misma y los asistentes dispondrán de una pulsera identificativa para evitar la entrada de personas ajenas al evento.

El regidor municipal, Javier Jorge Castiñeira hizo un balance muy positivo de A Festa do Chícaro, que tuvo lugar el pasado fin de semana en la localidad y anuncia que este próximo fin de semana será la cena de coronación do Rei do Entroido “con más de 750 personas por lo que se tuvo que ampliar la carpa”.

El regidor de este municipio de A Mariña también añadió que “habrá pequeños cambios a la hora de los sorteos. Era algo que pedían las peñas, porque duraba mucho. Ahora se va a hacer un sorteo único. Van a quedar los números premiados en un panel y a partir de ahí todo el mundo puede ir a buscar sus regalo sin tener que parar la fiesta para eso”.