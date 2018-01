Música de barrio

Cuando llegamos casi al final de nuestro concurso #SuenaMadrid nos visitan dos formaciones a las que la crisis ha diezmado por hache o por be.

A Quarter of a Dozen es una formación cuyo nombre en inglés indica que son el cuarto de una docena; es decir son normalmente tres miembros, a los que últimamente se les ha unido uno más. Son David, Pepeillo, Trespi, y Tonino. Cuentan que compatibilizan sus profesiones con la banda, a la que le dan la mayor profesionalidad. De hecho, los instrumentos cuestan entre los 3.000 y 4.000 euros con lo cual no podrían vivir sólo de recibir limosna en la calle. Esa es otra de sus preocupaciones : la calle se utiliza como escenario igual que otros se presentan en salas o teatros. Tocar en la calle no tiene que ver con vagabundear. Han tocado en el Rastro, en la San Perrestre y allí donde se les llame.

Bajo estas líneas actuación de A Quarter of a Dozen Band en #SuenaMadrid

La siguiente de nuestras propuestas es Barrio Negro . Barrio Negro es Tony Martín. En un principio la formación era un grupo de 6 personas. Se fue reduciendo poco a poco, Tony cantó con su hermano y ahora se presenta en solitario. Suele tocar en la Línea 10 de Metro.

Bajo estas líneas Barrio Negro mientras actuaba en #SuenaMadrid acompañado de Mario Herrero

Así es como lo hemos contado para la radio :