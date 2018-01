"El Terre" recibe contestación

Si hace unos días se daba a conocer la carta que Miguel Ángel López Galván “El Terre”, acusado del crimen acontecido en Medina el pasado 27 de diciembre, enviaba a la familia del joven fallecido, José Manuel Gutiérrez, ahora ha sido la hermana de este la que ha contestado a esa misiva en nombre de sus padres.

En la misma hace alusión al estado en el que se encuentra toda la familia y pide que si el acusado está arrepentido de verdad, como alegaba El Terre en su carta, que diga la verdad y que explique donde está el cuchillo, el arma del crimen que no aparece. Ana recuerda que ha destrozado a varias familias que solo tienen el consuelo de pensar que permanezca encerrado y no pueda hacer daño a nadie más, a nadie como su hermano. Se pregunta el motivo por el que llegó a ese punto y le dice que si tenía problemas matrimoniales eso se puede solucionar pidiendo ayuda y hablando no matando a un inocente.

Estas son alguna de las frases que se extraen de esa carta en la que se pone de manifiesto también la esperanza de que el viernes 26 se aclaren más aspectos de lo ocurrido ese día. Y es que el viernes, “El Terre” volverá a los juzgados de Medina para cumplir con el trámite que se exige al establecer un jurado popular. Las dos partes tendrán que comparecer para ratificar sus posturas o bien poner en marcha otras acciones.