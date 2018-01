"Al consumidor le cuesta más y el precio de origen es menor, no se entiende"

Una vez más, la situación de los agricultores de la cuenca del Segura vuelve a estar tristemente de actualidad. Ésta vez, a cuenta del precio a los productores de fruta de hueso. El Presidente de COAG en Cieza, Manuel Martínez, ha repasado la situación en Hoy por Hoy Arco Norte en la que ha detallado que "estamos yendo muy justos en cuanto a liquidez pero 2017 ha sido el remate".

El representante del sindicato agrario apuntaba que "la media de pérdida en relación a lo que cuesta producir y lo que recibe el agricultor está en torno a 20 céntimos por kilo. Mientras que el coste de producción es de 50 o 55 céntimos, el agricultor lo vende, de media, a 25 céntimos".

Una situación insostenible y que COAG cuantifica en unos 80 millones de euros pero también detallaba que "las pérdidas son incalculables, lo que nos deja en una situación dramática, al agricultor sin liquidez".

Martínez advertía de que si "2018 se vea igual en cuanto a precios, terminaremos de liquidar". El problema se intensifica ante la falta de agua. "La sequía la combatimos con los pozos de sequía y las baterías" pero son insuficientes y se preguntaba "no se si será por política o lo que sea pero no entendemos que Estremera no pueda vender agua cuando tiene excedente".

El Presidente sindical tampoco le encuentra explicación a "los precios tan bajos. Desde COAG se hace cada año un estudio y las estadísticas dicen que al consumidor le cuesta cada vez más la fruta y el precio de origen es menor".

Toda esta situación, recordaba Martínez, afecta a entorno "al 70 u 80% de la economía local, tanto en Cieza como en Calasparra o Abarán" y que afecta a "miles de puestos de trabajo" en toda la comarca y cuenca del Segura.

Puedes escuchar la entrevista completa aquí: