Esta semana hemos escuchado a la bocazas de la Sra. Celia Villalobos decir que “hay un número importante de pensionistas que están ya más tiempo en pasivo, cobrando la pensión, que en activo, trabajando”. Y lo dice ella, mujer camaleón de la política y profesional de mantenerse en la poltrona sea como sea. Lo grave de verdad es que su “opinión” que no es casual, que lanza dardos envenenados, su opinión tiene un peso político grande porque pertenece al partido que gobierna y además es la presidenta de la comisión del “pacto de Toledo”. Es decir la comisión del parlamento que tiene que debatir y hablar sobre el futuro de las pensiones.

Nada es fortuito ni casualidad y menos en las cuestiones económicas y políticas. Y he observado también que desde sus declaraciones, encontramos “todos los días”, opiniones y comentarios en todos los medios de comunicación, poniendo en cuestión el futuro de las pensiones, lanzando preguntas y creando el caldo y el terreno apropiado para hacer lo que ya está pactado y comprometido con la troika europea: OTRO RECORTE MÁS A LAS PENSIONES.

Lo que pasa es muy simple, no se cotiza lo suficiente, en general porque los salarios han sufrido en esta década un deterioro como no se ha conocido en la historia, ni en ningún otro país de los llamados del primer mundo y después porque hay cotizaciones como en las rebajas, tarifa plana, becarios que no cotizan, falsos “autónomos” que costean su propio seguro… En fin está claro, sin ingresos no hay para pagar.

Y además han acabado con la “hucha” de las pensiones, vamos que está vacía.

Me duele especialmente que la amenaza sobre las pensiones este pasando por delante de nuestras narices y estemos quietos, paralizados. ¿Qué nos pasa a la ciudadanía?

Y esta semana conocemos que han robado 27 equipos de la consulta de digestivo del hospital Rio Carrión y claro se suspenden las citaciones. Espero que encuentren a los ladrones, pero que encuentran también la forma de cumplir con las responsabilidades porque los que pagan son los pacientes y esos, seguro, seguro que no tienen la culpa.