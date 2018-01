Se presenta el cupón de la ONCE dedicado al Cristo del Otero

El Cristo del Otero de Palencia protagoniza el cupón de la ONCE del sábado 27 de enero. El cupón será presentado por el Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, y el Delegado Teritorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Perez, en un acto que tendrá lugar el miércoles 24 de enero, a las 11:15 horas en el Ayuntamiento de Palencia, y en el que estarán acompañados por la Directora de la ONCE en Palencia, Araceli de las Heras, y por los concejales de Cultura y Servicios Sociales, Carmen Fernández Caballero, y Luis Ángel Perez Sotelo respectivamente.

