Ayerdi dice que él no ha anunciado un peaje en la carretera N-121-A pero que no descartan ninguna opción

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha indicado que antes del 31 de marzo licitarán "un estudio muy amplio y muy ambicioso para analizar todas las opciones de generar recursos, en el que no descartamos ninguna opción, tampoco el peaje en la N-121-A". Ha esperado que a finales de año esté terminado el estudio.

Ayerdi ha comparecido en comisión parlamentaria a petición del PPN, que ha preguntado por la posible implantación de peajes en la carretera N-121-A. El vicepresidente ha manifestado que él no ha anunciado un peaje en la carretera N-121-A pero ha continuado señalando que "el estudio es ambicioso, no descartamos ninguna opción".

El titular de Desarrollo Económico ha señalado que "sí que es compartido que hay un déficit de inversión en conservación de carreteras y necesidades de actuaciones concretas" en Navarra y ha indicado que "hoy no tenemos un horizonte presupuestario claro".

El parlamentario del PPN Javier García ha manifestado que "no salimos del asombro ya que no descarta establecer peajes en la N-121-A", lo que ha considerado un "despropósito" del que "estaríamos totalmente en contra". Ha criticado, además, el estado en que se encuentra esta vía, "no está en con