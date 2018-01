Otra salida más en Osasuna

Osasuna y Fausto Tienza han rescindido este mediodía el contrato que les ligaba hasta el próximo mes de junio. El pivote defensivo extremeño perdona parte de la ficha y pone fin así a temporada y media en Pamplona. Un Fausto que maneja ofertas, entre otras la del nuevo Córdoba comprado recientemente por los empresarios navarros Luis Oliver y Joaquín Zulategui pero que tiene problemas con el límite salarial que supera en más de un millón de euros para ficharle. Fausto Tienza se ha querido despedir así de la afición rojilla por carta: "Llegó el día de despedir de todos los rojillos/as. Hoy hago la maleta con la sensación de que siempre estaré en deuda con El Sadar, ese Sadar que me ha dado tanto y que me ha hecho sentir tan querido. Cuando llegué hace año y medio no tardé en darme cuenta que llegaba a un sitio diferente, desde el primer día me he identificado con todos los valores que este club tiene y exige. Solo puedo agradecer todo lo que me han dado mis compañeros, empleados del club, afición y amigos que dejo en Pamplona. ¡Nos volveremos a ver, rojillos! ¡Gracias!”

Fausto es la cuarta salida de Osasuna en el mercado de invierno tras las de Aitor Buñuel, David García y Mateo además de la de Miguel Díaz al Promesas. Por contra, Osasuna ha incorporado a 2 futbolistas en este mercado con la llegada de Rober Ibáñez y Borja Lasso.