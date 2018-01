Un punto de locura

La Sociedad Deportiva Eibar resctó un punto en Ipurua contra el Málaga en un partido loco y que pudo perder por culpa de sus evitables concesiones en defensa, pero que también estuvo cerca de ganar con un arreón final en el que logró empatar y merodeó el segundo gol. Al final, reparto justo de puntos, porque aunque es cierto que el Málaga estuvo más cerca del gol que el Eibar, lo hizo a cuentagotas y cuando los armeros fallaron de forma flagrante en defensa, y los armeros tuvieron ocasiones muy claras para haber logrado, incluso, la remontada.

Con todo, no fue un buen partido del equipo de Mendilibar. Se pareció poco a lo que suele hacer y lo que busca su entrenador. Estuvo muy impreciso con el balón, con errores en la salida desde atrás que le costó un gol (y estuvo cerca alguno más) y se le notó ansioso por querer llegar cuanto antes al área rival, sin madurar la jugada y con envíos muy fáciles de defender por la zaga malacitana. Así llegó el primer gol del partido. Un mal envío atrás de Capa lo cazó En-Nesyri para plantarse sólo delante de Dmitrovic y batirle por bajo. Fue el único acercamiento del Málaga en la primera parte, pero le bastó, porque el Eibar no lograba llegar con peligro a la portería de Roberto.

Todo lo que podía suceder en la segunda parte era para mejorar. Pero esa mejoría no llegaba según pasaban los minutos. El Eibar no lograba atacar con peligro, seguía con sus imprecisiones y con sus concesiones. Como un pase horizontal de Ramis que se lo entregó a Keko Gontán, que mandó por poco fuera la pelota desde la frontal del área grande. Era el sólo reflejo de lo atascado que estaba el Eibar. Pocos veían la luz, hasta que Mendilibar empezó a mover el banquillo, y puso sobre el césped a Bebé. El portugués revolucionó el ataque armero con su estilo anárquico, y uno de sus centros-chut desde la izquierda lo cazó en el primer palo Kike García para lograr el gol del empate. El Eibar no estaba haciendo méritos en ese momento para empatar, aunque el Málaga no había hecho mucho para ir ganando. El tanto eibarrés les espoleó, y durante 10 minutos encerraron al Malaga en su portería. Entonce sí se veía la victoria. Pero casi llega la derrota. En otro desajuste defensivo, Mula se quedaba delante de Dmitrovic, que salvaba a su equipo gracias a una gran parada. Era el epílogo para una noche de fútbol en Ipurua con un punto de locura, el que sumó el Eibar, que se sitúa octavo en la tabla.