Illarra: "Creemos en Eusebio y en su estilo"

-¿Cómo afecta mentalmente tener tantas ocasiones, no marcar y que el rival marque en la única que llega?

Cansa un poco, porque el equipo hace muchas cosas bien, pero al final no conreta. Y el rival llega con peligro, también nos conoce y sabe cómo hacernos daño. Está claro que son momentos difíciles, tenemos un equipo joven, pero no tenemos que bajar la cabeza y hay que persistir en el trabajo.

-¿Cómo se puede cambiar esta dinámica negativa?

No hay ningún secreto. Trabajo y entrenadr duro, y seguir adelante. Este equipo ya ha demostrado que puede hacer grandes cosas, y aunque este año no vamos bien, creo que durante fases de los partidos el equipo da buen nivel, así que está claro que puede repetir lo mucho que hace bien. Hay que alargarlo más en los partidos.

-¿Están preocupados?

Claro, porque no llegan las victorias. Pero tenemos que ser de cabeza fuertes, porque son momentos difiíciles, pero no hay que dejar de luchar, y juntos y unidos sacaremos estos. Es una plantuilla joven, pero de todo se aprende.

-La Real está viva, porque se ve en las primeras partes, pero luego se pierde tras el descanso, ¿teme que eso pueda pasarles factura?

A ver, en los partidos no piensas en eso, pero al final sí es verdad que afecta porque se repite en muchos partidos. Tenemos que ser fuertes mentalmente, no hay que agachar la cabeza y seguir insistiendo.

-¿Cómo ve a Eusebio?

Fastidiado, como siempre que se pierde. Pero le veo bien, como a todo el equipo. Cuando llegó, el equipo dio un salto de calidad, y hemos demostrado que somos capaces de hacer grandes partidos. Es verdad que los resultados no llegan por algo, pero el mister ha demostrado de lo que es capaz y se nota su mano en el equipo.

-¿Provoca nerviosismo que salgan ya nombres para sustituir a Eusebio?

No, para nada. Ha demostrado de lo que es capaz y puso un listón alto el año pasado, al que debemos luchar por llegar este año.

-¿Le molesta que se dude tanto de ese estilo de Eusebio que les llevó a la sexta plaza?

Está claro quye cuando no llegan los resultados, se mira al estilo. Pero este estilo nos ha llevado a lo más alto, ya hemos visto que podemos ganar muchos partidos jugando así, no podemos dudar de eso, aunque ahora no estemos bien, pero ese estilo nos ha llevado hasta Europa.

-¿La plantilla sigue creyendo en Eusebio?

Sí, claro que sí creemos. Cuando llegó él inculcó al equipo este estilo, y seguimos creyendo. Ahora, a pesar de los malos momentos, le veo fuerte, y estoy convencido de que entre todos sacaremos adelante esta situación.

-¿Qué les falta para que el estilo vuelva a ser eficaz?

Hacemos muchas cosas bien: posesión, llegando con peligro desde la banda... Y lo que nos falta es concretar. Pero llegarán los momentos buenos, porque hacemos mas ocasiones que los rivales.

-¿Qué me dice de Europa?

Que cada vez está más lejos, está claro. Pero el objetivo de principio de año era ese y hasta que haya opciones, pelearemos por eso.

-¿Qué les dijo el presidente en la reunión de capitanes?

Que tenemos que ser duros y fuertes de cabeza, porque ya hemos demostrado de lo que somos capaces. Y que hay que seguir insistiendo.