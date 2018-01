Borja Lázaro ya ejerce de racinguista

Borja Lázaro ya ha comprobado que la histórica camiseta verdiblanco le sienta muy bien. El martes, tras pasar por la sala de prensa, se vistió de corto y dio sus primeras carreras por el césped de El Sardinero.

El delantero madrileño, de 29 años y 1,90 de estatura, explicó en su comparecemcia ante los medios de comunicación que volver a Segunda B, tras tres años y medio en Segunda, no es para él ningún paso atrás: "todo lo contrario. He venido al racing porque he querido, tenía ofertas que me hubieran permitido seguir cedido en otros clubes de segunda, pero en cuanto salió la oferta del Racing, no lo dudé. Para mi es muy importante también que el entrenador sea Viadero, con el que tengo una gran relación profesional y personal y que fue el que logró que siguiera jugando al fútbol cuando me llamó para el Noja".

Lázaro llega a Santander cedido por el Alcorcón hasta el 30 de junio. En caso de ascenso a Segunda, el delantero rescindiría el año de contrato que aun le resta en el cuadro alfarero y firmaría uno por dos temporadas con el Racing. El futbolista afirmó también que "estoy en perfectas condiciones físicas y si el entrenador quiere estoy en condiciones de jugar, incluso los 90' si es necesario".

Con una semana de mercado todavía por delante, el Racing está atento por si aparece en su radar un defensa polivalente y Sub-23 (no tiene fichas libres para mayores de esa edad) para incorporarlo a su equipo.