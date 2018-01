El funcionario de prisiones acusado de abusar de cinco reclusas se declara inocente

Arranca el juicio por los supuestos abusos sexuales perpetrados a cinco reclusas por un funcionario de prisiones de la cárcel de Alcalá de Guadaira. El acusado lo ha negado todo ante el juez. Ha dicho que las reclusas que le acusan lo hacen porque las ha coaccionado y presionado la directora de la prisión, quien en su opinión siente animadversión hacia él. Un extremo que luego ha negado la responsable de la cárcel, que ha calificado de "escandaloso" que el trabajador se dejara depilar por las internas en el patio.

Las víctimas han explicado en la sala las situaciones que vivieron. A alguna le ha costado recordar aquellos momentos. "Me estaba duchando y me dijo: Qué culo más bonito tienes. Por la noche me buscaba", ha contado una de ellas. "Primero era un amigo y luego era un infierno", ha señalado otra. "Estaba todo el día hablando de sexo. Enseñaba vídeos porno a las reclusas", dice otra. A esta última, que ha declarado como testigo, supuestamente le arrebató una carta y cuando ella la recuperó él le tocó el pecho y la besó.

A otra mujer homosexual la insultó supuestamente cuando regresaba de un fin de semana, según ha contado ella. Ha dicho que dijo "machorra y tortillera de mierda". El padre de una de ellas que también ha testificado ha contado que vio como le tocó los glúteos a su hija mientras ella hablaba con él en el locutorio.