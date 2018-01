La concejala de comercio de Tafalla rechaza las críticas de UPN

El último boletín informativo de UPN de Tafalla acusa a Izquierda Ezkerra de aprobar subida de impuestos en el Gobierno de Navarra y de la contribución en el Ayuntamiento, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía y por lo tanto caída de las ventas. Una observación que rechaza la concejala de comercio, Soko Ojer, ya que "no veo una consecuencia directa de la política fiscal si no más bien del cambio de modelo en las compras. Si las ventas bajan por los impuestos no se entiende que Amazon y el comercio por internet hayan crecido".

La responsable de comercio no tiene la sensación de que la campaña de Navidad haya sido frustrante, a falta de una valoración formal, y señala "la escasa repercusión de la subida en Tafalla, porque a una familia media el aumento de la contribución le puede suponer 2 o 3 euros más". Sin embargo, Ojer recuerda "la deuda que nos dejó UPN con las grandes obras realizadas sí que han lastrado el bolsillo de la ciudadanía".

La comisión de comercio de Tafalla se reúne la próxima semana con la junta de Ascota para hacer balance de la campaña de Navidad y preparar las próximas acciones.