Reconocimientos para Fermín Cacho, Santi Cazorla, Sergio Llul, Gisela Pulido o Sara Marín en la IV Gala del Deporte de Cazorla

El Teatro de La Merced acogió anoche la IV gala del deporte de Cazorla donde se reconoció a los deportistas y clubes locales, además de a destacadas figuras del deporte nacional como Fermín Cacho.

La IV Gala del deporte de Cazorla tuvo momentos emocionantes y emotivos a partes iguales tanto para las jóvenes promesas como a los consagrados deportistas de élite. Se premiaron valores como el esfuerzo y la constancia en el mundo deportivo, y como no los valores humanos y superación personal.

En el ámbito deportivo local destacaron los atletas del Club “Cazorla Trail Running”, Ángel Luis Espinosa, Miguel Ángel Alameda, este último por su implicación con el club y sus éxitos deportivos “haga frío o calor si tienes pasión por lo que haces poco importa y a mí me encanta correr y sobre todo en un club como este donde hay grandes corredores como María Dolores Sánchez que ha sido campeona de Andalucía”.

Destacados deportistas del ciclismo como Sergio Bofil, en tenis y pádel; Juan José Portillo, en deportes tan tradicionales como los bolos serranos; Carlos Ojeda, por su proyección en futbol; Alfonso López, en baloncesto; Mario Carrasco. Deportistas locales en proyección Adrián Díaz y Raquel Astasio .

Fermin Cacho junto al alcalde,Antonio José Rodriguez, Raquel Astasio en primer término y la madre de SAnti Cazorla / DIEZ TV

El premio a toda una vida por el deporte cazorleño fue para Fernando Galiano, quien rememoró los tiempos en los que jugar al futbol en Cazorla tenían en contra hasta no disponer de un campo donde entrenar. Su paso por la Unión Deportiva Cazorla fue ejemplar y sigue ejerciendo como entrenador.

Un joven deportista que está destacando en el club de escalada “Gualay”, Yasin Sittel también fue reconocido por su meteórico ascenso deportivo. En el Club de Escalada “Alma Gaia”; María Olivares, por sus importantes logros y posiciones obtenidas hasta el momento. Del mismo club por su compromiso e implicación en la organización de la prueba “Ultratrail Bosques del Sur “, fue reconocida la labor de Ricardo Moreno “estamos trabajando para que esta prueba crezca y de momento nos han concedido que sea la final de la copa andaluza de ultra”, por otro lado, se le han unido más pruebas como la que tradicionalmente se hacía en montaña de 23 kilómetros “y esperamos que en esta edición alcance el nivel que merece esta dura prueba de montaña”.

El turno para las figuras más conocidas fue para el futbolista Santi Cazorla, cuya madre fue la encargada de recoger el galardón debido a que el deportista aun se halla en fase de recuperación de una lesión que le mantiene alejado del terreno de juego desde hace ya año y medio. Igual le ocurre al jugador de baloncesto del Real Madrid, Sergio Llull que también está recuperándose de una lesión y al igual que Santi envió su agradecimiento con un video.

La kitesurfista, Gisela PUlido, Sara Marín , gimnasta ritmica, Mario Vilches, Mountain bike; Oscar Quesada, fútbol y Carlos Rojas, salto de altura. / DIEZ TV

La campeona del mundo más joven, la kitesurfista catalana Gisela Pulido se desplazó desde Tarifa para recoger su reconocimiento recomendando a los niños del público que no renuncien a sus sueños en el deporte y a los padres que no les castiguen nunca con ello, recordando su propia vida en la que su padre le exigió que para dedicarse a este deporte debía ser lograr ser campeona, algo que ha logrado diez veces ya con tan solo 24 años de edad.

Muy aplaudido fue el reconocimiento para Sara Marín, una gimnasta ganadora de cinco medallas de oro y nueve veces campeona de España de Gimnasia Rítmica para personas con discapacidad intelectual. Con veintidós años todo un ejemplo de lucha y romper barreras, que como se dijo “a veces solo están en tu mente”.

Alfredo Duro y Juanfe Sanz del programa "El Chiringuito de Jugones" observan el premio que les ha otorgado la Gala del Deporte de Cazorla / DIEZ TV

Especialmente emotivo fue el premio a la leyenda del deporte para el corredor Fermín Cacho, el que fuera campeón olímpico hace veinticinco años se mostró muy agradecido “todos los premios tienen su valor y ocupan un espacio en tu casa y tu corazón”, y dijo que el deporte le ha enseñado muchas cosas “ a ser honesto, humilde, constante, solidario y compañero de tus rivales”, algo que se convierte en una forma de vida “valores muy necesarios en la sociedad actual”.

El toque humorístico a la gala lo pusieron Juanfe Sanz y Alfredo Duro colaboradores de “el Chiringuito de Jugones” programa deportivo de Mega premiado en el apartado medios de comunicación. Duro dijo que el éxito del Chiringuito se debe a la gente que les sigue y de tanta gente del mundo del deporte “y sobre todo en que en este no es un programa de cartón piedra donde no hay dobleces, no somos un postizo y no escondemos la parte más cercana a la gente, intentando trasladarle la pasión del futbol”, en definitiva, dijo “somos lo que la gente ve”.

También hubo reconocimientos a la trayectoria deportiva de Oscar Quesada en futbol, Irene Cuesta en tiro con arco, Mario Vilches, bicicleta de montaña, Carlos Rojas, salto de altura. Y el premio al evento consolidado fue para Madrid Mutua Open.

Tanto la delegada de deporte Pilar Salazar como el diputado del área Juan Ángel Pérez hicieron una valoración muy positiva de la gala desde el doble punto de vista de reconocer tanto a futuras promesas como a destacados deportistas.

Para el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez “ yo destacaría la humanidad y humildad de estas personas que son un referente en el deporte él no ponerse limites” . Por su parte la concejala de deportes Núria Serrano dijo “como los más jóvenes se acercan con admiración a los deportistas de élite y las ganas continuar entrenando para emularles”.