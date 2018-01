No fer o fer malament

Encara recorde l'esglai de fa un any. Indukern es cremava, el polígon de Fuente del Jarro, en Paterna, el més gran de la Comunitat, quedava buit. Milers de treballadors desallotjats i sensació de miracle en comprovar que solament hi hagué un ferit lleu. I a partir d'ací, allò de sempre, la carrera de promeses dels polítics: l'ajuntament de Paterna, el govern d'Espanya, la Generalitat... tots digueren la seua i a hores d'ara, un any després, ningú ha fet quasi res. Que ningú s'estranye després de coses com el ridícul de l'AVE a Castelló.