Les Corts debatirán si Camps debe dejar el Consell Jurídic Consultiu

Compromís insiste en llevar este miércoles a les Corts una iniciativa para que la Cámara inste al ex presidente Camps a abandonar el Consell Jurídic Consultiu, después de las declaraciones de Álvaro Pérez, el Bigotes, acusandole directamente de ser la X de Gurtel. El síndic Fran Ferri indica que además la iniciativa abrirá la puerta a avanzar en el cambio del estatuto de los expresidentes para que se le puedan revocar los privilegios. Ferri afirma que Camps no trabajó en beneficio de los ciudadanos:

Por su parte, Jorge Rodríguez, portavoz del PSPV afirma que en la inauguración del AVE a Castellón de este lunes, Rajoy perdió una opotunidad para decir si continúa o no al lado de Camps, como aseguró en 2009. Cree que lo mejor sería que Camps abandonase el Consell Jurídic por decisión propia, porque se le atribuyen acusaciones muy graves, pero señala que quizá no sea necesario cambiar el estatuto de los ex presidentes por Francisco Camps:

Y Ciudadanos esperará a ver la iniciativa de Compromís. Según la portavoz parlamentaria, está dispuesta a apoyar esa iniciativa, siempre que no sea "un brindis al sol", una mera declaración de intenciones. Mari Carmen Sánchez, la portavoz de Ciudadanos, reitera que lo mejor sería que Camps abandonase su puesto en el Consell Jurídic:

Según el Estatuto de los ex presidentes, Camps es miembro nato del Consell Jurídic Consultiu desde 2011 y puede seguir como consejero hasta 2026, a no ser que renuncie o sea declarado incapaz o inhabilitado por resolución judicial firme.