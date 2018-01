La decisión de Camps que todos esperan

Mañana, máxima expectación en la Audiencia Nacional con el caso Gürtel y con la esperada declaración de Ricardo Costa. Y es que después de las declaraciones de los cabecillas de la trama, a ver qué dice el que fuera exsecretario general del PP. El mismo partido que debe mirar de reojo al expresidente Francisco Camps, que solo declarará como testigo. Pero Camps ostenta un cargo de prestigio en el Consell Juridic Consultiu, como ex presidente de la Generalitat que fue. Y sólo por decisión propia podría abandonar este cargo. Obligado desde luego no está. Aunque con las acusaciones tan graves que se están escuchando contra él, motivos no le faltan.

