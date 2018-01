"¡Eres un monstruo sin corazón, di la verdad!"

Ni perdón ni consuelo que compense la trágica muerte del joven José Manuel Gutiérrez, acuchillado el pasado día 27 de diciembre de 2017 en Medina del Campo (Valladolid) por Miguel Ángel López Galván, más conocido como 'El Terre', resume la carta que la hermana de la víctima, Ana, ha escrito en nombre de la familia como réplica a otra nota manuscrita que el detenido elaboró la semana pasada, también de su puño y letra, para solicitar disculpas a los familiares del fallecido.

En la carta, de dos páginas, a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la hermana de José Manuel Gutiérrez, quien el día de autos murió al recibir una cuchillada en el abdomen cuando, en compañía de la esposa de 'El Terre', con la que había iniciado una relación, se presentó en el domicilio de los padres del detenido para recoger al hijo de la pareja, exige de forma reiterada al conocido vocalista del grupo de música heavy 'Kain' que diga "la verdad" de lo ocurrido esa noche en la cocina del inmueble y que deje de mentir.

"Esto es una pesadilla, nos vamos a la cama y no dormimos. A mi hermano nos le has arrebatado, como ha dicho, sin conocerle, sin motivo, te ensañaste con él...no le dejaste ni defenderse", lamenta Ana en nombre de toda su familia, la misma que llora la pérdida de José Manuel. "No volverá a abrazarnos, ni andará, no trabajará, no hará nada más por que tú le acuchillaste. No soplará más velas de cumpleaños, sólo 26, porque a ti se te ocurrió matarle, has destrozado varias familias", continúa la misiva.

Ana, como portavoz de la familia, recuerda que su hermano se desvivía por ayudar a los demás y tan sólo tenía "26 añitos, sin haber hecho nada malo mas que acompañar a su compañera a por su hijo", a la vez que acusa al detenido de acabar con su vida con la única excusa de que tenía problemas matrimoniales.

"Los problemas se hablan"

"Los problemas se hablan, se pide ayuda, todo tiene remedio en esta vida menos lo que tú has hecho a mi hermano. Le has matado, tus manos están manchadas de sangre", recrimina al 'Terre' la hermana del fallecido, quien, amén de calificar al presunto homicida de "monstruo sin corazón", asegura no poder imaginar los momentos posteriores al acuchillamiento y el sufrimiento padecido por José Manuel al verse "roto de dolor" con esa "herida de muerte...porque eso tenía, una herida de muerte", en alusión a los intentos vanos de quienes intentaron auxiliarse cuando acudió pidiendo auxilio al bar 'Geli', a pocos metros del escenario del crimen.

Por tal motivo, la familia califica los hechos como "asesinato" y pide en consecuencia Justicia. "Él era todo un ángel, el sol que iluminaba todo, no pudimos despedirnos de él, ni darle un beso, ni un abrazo. Mi hijo no podrá conocer más a su tío", recuerda Ana con dolor, no sin antes reiterar al detenido, antes de concluir la misiva, que diga la verdad de lo ocurrido aquella noche.

"¡Al menos para poder conciliar un poco el sueño, por qué no aclaráis la verdad, eso queremos, verdad para poder ir saliendo poco a poco de esto, que es una horrible pesadilla que nunca acabará!", concluye la carta.